Exclusief voor abonnees Colruyt koopt hoofdzetel Thomas Cook 07 juli 2020

Colruyt heeft het voormalig hoofdkantoor van Thomas Cook België in Zwijnaarde gekocht. De distributiegroep wil er zijn regionaal kantoor in onderbrengen. Het complex bestaat uit 9.685 m² kantoren, 1.500 m² archiefruimte en 294 parkeerplaatsen.

Het pand was eigendom van Koramic Real Estate en stond leeg sinds het faillissement van de vakantiegroep eind vorig jaar. JLL bemiddelde bij de operatie.

