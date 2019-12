Exclusief voor abonnees Colruyt boekt iets meer winst 10 december 2019

00u00 0

De retailgroep Colruyt boekte in de eerste helft van zijn boekjaar 2019-2020 een nettowinst van 196 miljoen euro. Dat was een fractie meer dan de vergelijkbare nettowinst van 190 miljoen uit dezelfde periode van 2018. De omzet van het bedrijf steeg over dezelfde periode met 2,8% tot 4,7 miljard euro. Een deel van de toename was evenwel het gevolg van een wijziging van het boekjaar van de Franse dochterbedrijven. Op vergelijkbare basis zouden de verkopen met 2,1% zijn toegenomen. Positief is ook dat de brutomarge van 26,3% naar 26,6% steeg. Het concern haalde met zijn merken Colruyt, Okay en Spar een marktaandeel van 32,5%.

