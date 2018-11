Colruyt blijft prijzenkampioen, maar wat als Nederlandse Jumbo komt? Kar kan nog 11 procent goedkoper Bieke Cornillie

23 november 2018

05u00 26 De Krant Wie bij Colruyt winkelt, stapt nog steeds met de goedkoopste rekening buiten. Alleen qua huismerken doet Lidl beter. Maar volgend jaar komt het Nederlandse Jumbo naar ons land, en die keten is nóg 11% goedkoper. Wat gaat dat geven? Colruyt: "Wij blijven gaan voor de laagste prijzen."

De laagsteprijsgarantie blijft in stand: Colruyt is wederom de goedkoopste voor wie met een karretje vol merkproducten, eersteprijsproducten óf een mix daarvan aan de kassa komt. Dat blijkt uit de jaarlijkse supermarktdoorlichting van Test-Aankoop. Lidl is wel de goedkoopste als het zuiver om huismerken gaat. "Maar de verschillen tussen de retailers worden steeds kleiner", zegt expert Jorg Snoeck. En dan moet Jumbo zich volgend jaar nog mengen in de grote prijzenclash.

De nummer twee van Nederland - na Albert Heijn - is een absolute prijsspeler en gaat tegen eind 2019 voor minstens vijf vestigingen in ons land. Vermoedelijk gaat het onder meer over Roeselare, Rijkevorsel, Lanaken en Lommel. Snoeck voorspelt: "In 2019 staan de supermarkten met getrokken messen tegenover elkaar. Jumbo komt en iedereen moet bukken. Zeker winkels in de buurt van zo'n nieuwkomer. Colruyt, bijvoorbeeld, is door zijn laagsteprijsgarantie gedoemd om de prijzen van Jumbo te volgen. Daar zullen ze last mee krijgen. De afgelopen vijf jaar zagen we al een halvering van de marges bij de supermarkten, dat kan niet blijven duren."

Jumbo kan het zich wél permitteren om lager te gaan. Net als Albert Heijn werken zij immers onder Nederlands bewind. "Ze leveren van net over de grens. Een hoofdkantoor in België is dus niet nodig. In ons land mag je niet met verlies verkopen, ginder wel. Tel daarbij de lagere lonen in Nederland en de soepelheid voor flexwerkers die er veel groter is en je hebt het recept voor een goedkoper aanbod." Tot wel 11%, berekende onderzoeksbureau Daltix, dat 600 merkproducten vergeleek. Liefst 74% daarvan bleek goedkoper bij Jumbo.

Iedereen schrap

2018 was nog een overgangsjaar. Carrefour moest zich rechttrekken na stakingen, hetzelfde met Lidl. Eén voor één zetten ze zich schrap voor wat 2019 brengt, weet Snoeck. "Carrefour sloot een akkoord met aankoopcentrale Provera om gezamenlijk producten voor België en Luxemburg aan te kopen en zo prijzen te drukken, en Lidl herpositioneert zich meer en meer tot buurtsuper."

En wat met Delhaize, die in de ranglijst van Test-Aankoop telkens halfweg prijkt? "Zij hebben een ander concept en zetten meer in op duurzaamheid en gezondheid. De concurrentie aangaan met Jumbo zullen ze dus niet doen, maar aangezien Delhaize in de Ahold-groep zit, zou het weleens kunnen gebeuren dat een paar van die winkels een Albert Heijn worden."

Minder kwaliteit

Volgend jaar brengt spierballengerol, dat staat vast. Al willen de supermarkten zelf daar weinig van weten. Colruyt houdt vast aan zijn laagste prijzen: "Tot nu toe konden we dat áltijd waarmaken omdat we heel efficiënt werken en we zijn ervan overtuigd dat dat ook in de toekomst zal lukken", klinkt het.

Carrefour past zijn strategie niet aan aan nieuwkomers, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. "Individuele promotie is waar wij op inzetten. Een vegetariër zal van ons geen vleespromotie krijgen, bijvoorbeeld. Uiteraard houden we evoluties in de gaten, maar aan algemene prijszetting doen wij niet."

Hetzelfde verhaal bij Delhaize. "Prijs is belangrijk, maar het is slechts een onderdeel in de keuze van de klant. Ook de bereikbaarheid van een winkel, het assortiment, de duurzaamheid en origine van producten spelen meer en meer mee. En dan sta je met een prijsvergelijking nergens. Zo'n prijzenoorlog zorgt op het einde van de rit voor verminderde kwaliteit voor de klant."