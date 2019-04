Exclusief voor abonnees Colombiaanse interesse in Lokeren 05 april 2019

Een Colombiaanse kandidaat-overnemer toont interesse in de Wase degradant Sporting Lokeren. Tussenpersoon is Daniel Cruz, ex-speler van Lierse, GBA en Waasland-Beveren. Een deal is nog verre van zeker. De Colombianen vragen duidelijkheid over de financiële situatie en die krijgen ze voorlopig niet. Dat bleek al een groot struikelblok voor de groep rond Joris Van Der Gucht. Behalve de Colombianen toont een Spaanse groep interesse. Voorzitter Roger Lambrecht zou nog steeds een kleine tien miljoen euro - een onrealistisch hoog bedrag - voor zijn club willen. (MVS/KDC)