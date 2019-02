Colombiaans oliebedrijf nieuwe hoofdsponsor Sky? 15 februari 2019

Of Team Sky ooit een ploeg met Colombiaanse licentie wordt, weten we niet, maar de piste lijkt wel steeds meer vorm te krijgen. De Italiaanse krant 'La Gazzetta dello Sport' weet dat het Colombiaanse olie- en gasbedrijf Ecopetrol klaar is om het sponsorschap over te nemen. Bij Sky wil niemand bevestigen. Ook niet dat manager Dave Brailsford de voorbije dagen gesprekken zou gehad hebben met de Colombiaanse president Ivan Duque en Ernesto Lucena, hoofd van het Ministerie van Sport. "Wij zijn op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor sinds we weten dat Sky er na dit seizoen mee ophoudt", zegt Brailsford. "Maar we moeten respect tonen voor onze gesprekspartners en discreet blijven."

