Colombiaan steelt juwelen op Autosalon

Een dief op het Autosalon in Brussel ging afgelopen weekend aan de haal met dure juwelen die daar worden tentoongesteld in de toonzaal met luxewagens. De man kon een zakje vol waardevolle horloges, armbanden en oorbellen meegrissen toen een onoplettende medewerker de vitrines leegmaakte. "De dief sloeg toe op het einde van de dag", zegt Joost Kaesemans van automobielvereniging Febiac, de organisator van het salon. Volgens de Sudpresse-kranten had de buit een waarde van 50.000 euro. "Dat lijkt me een beetje overschat", aldus Kaesemans. De security kon de 40-jarige Colombiaan vrij snel tegenhouden en droeg hem over aan de politie. "Het zakje had hij nog bij zich", zegt Kaesemans. "Voor zover ik weet, ontbrak er niets." Volgens het parket zijn er wél nog waardevolle spullen zoek. Het gerecht onderzoekt of er een handlanger bij betrokken was. De onderzoeksrechter heeft de 40-jarige dief aangehouden. (SRB)

