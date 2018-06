Colombiaan Carlos Sánchez met dood bedreigd 22 juni 2018

De Colombiaanse international Carlos Sánchez is via sociale media met de dood bedreigd. Dat gebeurde na zijn vroege rode kaart in de wedstrijd tegen Japan, waarbij Kagawa uit de daaropvolgende strafschop de 1-0 scoorde. Colombia verloor uiteindelijk met 2-1. Volgens Colombiaanse media is de eenheid voor cybercriminaliteit op het onderzoek gezet om de bedreiger te identificeren. De zaak roept pijnlijke herinneringen op aan de Colombiaan Andres Escobar. Een owngoal van hem lag mee aan de basis van de uitschakeling van Colombia op het WK in de VS in 1994, Escobar werd enkele dagen later in Medellin doodgeschoten. (BF)

