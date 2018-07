Colombia-Engeland bestbekeken WK-match na Rode Duivels 05 juli 2018

00u00 0

De thriller tussen Colombia en Engeland van dinsdagavond - die uiteindelijk met strafschoppen werd beslist - lokte 1.193.000 kijkers naar Eén. Daarmee is het de bestbekeken niet-Rode Duivels-match van dit wereldkampioenschap. Omgekeerd was de wedstrijd België-Japan in het Verenigd Koninkrijk - met 12 miljoen kijkers - ook hun bestbekeken WK-match los van het Engelse elftal. Tussen het voetbal door trokken ook 'Het Journaal' van 19 uur en 'Het Journaal Laat' op de VRT veel kijkers, net als 'Het Nieuws' op VTM. (TDS)