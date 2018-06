Colombia bidt voor James 29 juni 2018

De Colombiaanse bondscoach José Pekerman is ongerust over sterspeler James Rodriguez. Die moest donderdag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Senegal, in de laatste groepswedstrijd van Colombia op het WK in Rusland, al in de 31ste minuut geblesseerd van het veld. "Ik heb grote zorgen", vertelde Pekerman. "Het is heel zwaar voor mijn ploeg. Hij heeft gisteren normaal getraind en er was geen probleem. Hij heeft alles meegedaan en zelfs enkele vrijschoppen getrapt. Er was geen aanwijzing voor een blessure. We hopen dat we na onderzoek positief nieuws krijgen." Colombia neemt het dinsdagavond op tegen Engeland. (KDZ)