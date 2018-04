Colley: "Een sterke jongen als ik duw je niet zomaar omver" VAR HERROEPT PENALTY 23 april 2018

Een vaste rubriek met de 'betwiste videoref-fase van de week' is stilaan op zijn plaats. Ook Genk-Anderlecht ontsnapte er niet aan. Twintig minuten voor tijd floot ref Dierick voor een strafschopfout van Dendoncker op Colley. De VAR adviseerde Dierick om toch even op het tv-scherm te checken of het contact zwaar genoeg woog. Niet dus, oordeelde Dierick in tweede instantie. Onder een luid fluitconcert ging de wedstrijd voort. Colley was het naderhand niet eens: "De VAR maakt een fout om de penalty te herroepen. Ik ben geen slappeling. Een sterke jongen als ik duw je niet zomaar omver." Dendoncker vindt dat de VAR terecht corrigeerde: "Ik heb meteen tegen de ref gezegd dat het geen strafschop was. Ik wil bij een voorzet het gat dichtlopen en Colley zoekt het contact." Dierick zelf wou geen commentaar kwijt. "Ik mag niets zeggen, maar er zal altijd discussie zijn." (BF)

HLN

