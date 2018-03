Collega verklapt: Stromae wordt papa 19 maart 2018

Het gerucht ging al enkele weken dat Stromae (33) tegen het einde van de zomer voor het eerst papa zou worden, maar dat werd niet bevestigd. Tot nu. De Britse singer-songwriter Julian Perretta, die met Stromae samenwerkt voor zijn nieuwe album, maakte via Instagram bekend dat zijn collega een kindje verwacht. In zijn post noemt Perretta Stromae en zijn vrouw Coralie Barbier het leukste koppel dat hij kent en wenst hij hen het beste toe. "Ik kan niet wachten om het kleine jongetje/meisje te ontmoeten", klinkt het onder een foto van de drie samen. Dat Stromae en Coralie het nieuws niet zelf naar buiten brengen, verbaast niemand. Het koppel trouwde in 2015 nog in alle geheim. Ze reageerden ook nog niet op het bericht van Perretta. (JOBG)

