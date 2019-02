Collega's en meetings leiden ons vaakst af 22 februari 2019

00u00 0

Bijna de helft van de Vlamingen (44%) wordt dagelijks meer dan zes keer uit zijn concentratie gehaald door collega's, zo blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Protime bij 1.000 werkende Vlamingen. Bij 19% is dat zelfs meer dan tien keer. In 1 op de 5 gevallen zorgt zo'n onderbreking ervoor dat het minstens 10 minuten duurt vooraleer we ons terug op ons werk kunnen focussen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN