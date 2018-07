Collega's en ex-gangster nemen het op voor juwelier die overvaller doodschoot: "Er zullen nog doden vallen" KSN

12 juli 2018

05u00 2 De Krant "Er zullen nog doden vallen in onze sector, want heel wat juweliers voelen zich in de steek gelaten door justitie en nemen geen verzekering meer." Dat voorspelt Jan Orye (55), voorzitter van de federatie van juwelenhandelaars Ars Nobilis, nadat een juwelier vorig weekend een overvaller doodschoot. Opmerkelijk: ex-gangster Ivo Versluys (63) geeft hem gelijk.

"Als er niets verandert aan de wetgeving en in de verzekeringssector, valt er over afzienbare tijd weer een dode. Ofwel een overvaller, ofwel een juwelier", vertelt Jan Orye, voorzitter van de beroepsfederatie van juweliers Ars Nobilis en 13 jaar geleden zelf het slachtoffer van een tigerkidnapping. Volgens de Hasseltse juwelier dringt zich een wetswijziging op rond het recht op zelfverdediging en een betere samenwerking met de verzekeringssector. "Als een overvaller nu met een mes op je afstormt en jij bezit een pistool, mag je dat wapen niet gebruiken om je te verdedigen. Je moet dan in principe maar naar de keuken lopen om ook een mes te pakken. Absurd gewoon", zucht Orye, die al drie decennia in het juweliersvak zit.

