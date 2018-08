Collega's beslissen of u meer (of minder) moet verdienen 06 augustus 2018

Stel het je voor: niet je baas beslist of je opslag krijgt, maar je collega's. Een waanzinnig idee? In het Nederlandse bedrijf Keytoe is het nochtans realiteit. Deze week start daar een proefproject waarbij werknemers kunnen aangeven welke collega's wat hen betreft meer of net minder zouden moeten verdienen. "In firma's die sterk zelfsturend werken, kan zoiets wel aanslaan", zegt professor Xavier Baeten, expert in verloning aan de Vlerick Business School. "Maar voor veel bedrijven is de stap naar zo'n systeem te groot. Toch ben ik ervan overtuigd dat we af moeten van de vastgeroeste structuur waarin één manager alles beslist." (ND)