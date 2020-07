Exclusief voor abonnees Collector's item: Pieter Aspe-box 25 jaar 01 juli 2020

00u00 0

Verzeker je nu al van jouw exemplaar!

Deze prachtige box is exclusief te bestellen via de HLN shop.

Wat zit er allemaal in?

een hardcovereditie van 'Van In Episode 4', genummerd en gesigneerd door Pieter Aspe

een flesje OMER van 33 cl en een speciaal voor deze actie ontworpen Aspe-glas.

Reserveer je exemplaar en krijg je box thuis gestuurd vanaf 23 oktober.

www.hln.be/box

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen