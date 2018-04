Collectieve ontslagen kosten 2.400 banen 07 april 2018

Het aantal jobs dat bedreigd is door collectief ontslag, is in de eerste drie maanden uitgekomen op 2.405. Dat is bijna dubbel zoveel als een jaar geleden. Het is vier jaar geleden dat dit cijfer nog zo hoog lag. De forse stijging is hoofdzakelijk te wijten aan Carrefour, dat eerder dit jaar 1.233 banen schrapte. Zonder Carrefour was het aantal bedreigde banen zo goed als stabiel gebleven, zo leren cijfers van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid. Andere bedrijven waar de wet-Renault werd toegepast, zijn Nyrstar (121 jobs), Sanoma (96) Medtronic (317) en twee toeleveranciers van Volvo (133 jobs). In totaal hebben 19 bedrijven de procedure voor de wet-Renault opgestart in het eerste kwartaal.