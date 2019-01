Collectief ontslag bedreigt 6.000 banen 11 januari 2019

In 2018 hebben 87 bedrijven een procedure tot collectief ontslag aangekondigd in ons land. Daarbij kwamen in totaal 6.027 banen op de tocht te staan, zo blijkt uit cijfers van de FOD Werk. Haast het dubbele van in 2017, maar de helft minder dan in 2016. De grootste klap viel bij Carrefour, waar 1.233 jobs sneuvelden. De distributiesector was in 2018 met 2.174 betrokken werknemers het zwaarst getroffen door aangekondigde collectieve ontslagen. De metaalverwerkende sector (802) en de transportsector (800) vervolledigen de top drie. In de loop van vorig jaar werden 73 procedures van collectief ontslag afgerond. Daarbij gingen 5.088 banen verloren, tegenover de 5.602 die bedreigd waren. Gemiddeld werd dus 9% van de jobs gered dankzij sociaal overleg.

