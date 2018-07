Collage in kleedkamer mag niet baten 11 juli 2018

Een levensgrote collage van zo'n 2 meter hoog en 1,5 meter breed sierde de kleedkamer van de Rode Duivels. 'One team, one dream'. Die droom was duidelijk: wereldkampioen worden. De entourage van de Rode Duivels had er voor de wedstrijd alles aan gedaan om de spelers opgepompt aan de aftrap te krijgen. De collage begint met de zeges in de groepsfase tegen Panama, Tunesië en Engeland, geïllustreerd door foto's van de hele groep na die gewonnen wedstrijden. Dan volgden de 3-2 tegen Japan en 2-1 tegen Brazilië. De laatste etappe - de trofee Jules Rimet - zal helaas een droom blijven. De passage net voordien (#family) zal voor sommigen aanvoelen als een schrale troost. Maar hopelijk ook als een manier om de batterijen nog een laatste keer op te laden, om toch maar die derde plaats te pakken. Want ook dat zou op Belgische schaal historisch zijn. (NVK)

