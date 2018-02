Colin Coosemans (25) en Chiara (26) 08 februari 2018

Stralend zwanger in een prachtige wijnrode jurk, inclusief een streepje bloot op de buik. "Het eerste wat ik aan had in de winkel, Atelier Exc. in Gent, en het was metéén mijn goesting", lacht Chiara. "Vorig jaar droeg ik zwart, maar deze kleur vind ik echt prachtig en toch ook winters." Niet alleen vooraan zijn er trouwens uitsparingen in haar jurk, ook achteraan is er een mooi rugdecolleté. "Een extra touch, toch?" Coosemans liet zijn pak bij Café Costume in Gent op maat maken. "Sinds ik mijn trouwkostuum er kocht, ga ik er altijd heen."

