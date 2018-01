Coleman verbetert 20 jaar oud record op 60 meter 22 januari 2018

Wanneer een absolute wereldster als Usain Bolt jarenlang de spurt domineert, dan komt het opkomend talent amper aan bod. Tot zo'n nieuwkomer dan vrijwel uit het niets het wereldrecord van de 60m indoor scherper stelt. De Amerikaan Christian Coleman (21) deed dat tijdens de 'Clemson Invitational' in South-Carolina. Tijdens de reeksen spurtte hij al naar een snelle 6.47, maar in de finale ging het pas echt hard. Met 6.37 deed hij twee honderdsten beter dan Maurice Greene, die tijdens zijn carrière tweemaal die chrono lukte, in 1998 en in 2001.

