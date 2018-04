Colbrelli zoekt eerherstel 11 april 2018

Sonny Colbrelli (27) hoopt vandaag zijn beste benen weer terug te vinden. De kopman van Bahrain-Merida had van het Vlaamse voorjaar een hoofddoel gemaakt, maar de naweeën van een zware bronchitis vergalden de pret. Na de Ronde van Vlaanderen laste hij een extra rustpauze in. In de Brabantse Pijl komt hij zijn titel verdedigen, maar zonder goed te weten waar hij conditioneel staat. "De motivatie is groot", zegt ploegleider Rik Verbrugghe. "Het zal allemaal wat moeten meezitten, maar hopelijk heeft de rust hem deugd gedaan. Als het tot een sprint komt, maakt Sonny een goeie kans."