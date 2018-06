Colbrelli wint prangende spurt 12 juni 2018

Geen zeventiende ritzege voor Peter Sagan in de Ronde van Zwitserland. Colbrelli en Gaviria gingen hem in Gansingen vooraf. Op de Hagenfirst, laatste beklimming van de dag, voerde de drievoudige wereldkampioen wel de grote schifting door. "Een doordacht plan was het niet", verraste hij. "Dat heb ik eigenlijk nooit. Ik trok uiteindelijk niet door, omdat er nog te veel renners aan mijn wiel kleefden." Daarbij ook Sonny Colbrelli, die met de steun van twee Bahrain-ploegmaats overleefde. "Peter ging fors tekeer, maar ik kon gelukkig standhouden. De regen maakte me weinig uit. Integendeel, ik werd er alleen maar sterker door." De 28-jarige Italiaan, net terug van hoogtestage op Tenerife, waar hij met de Tourkern rond kopman Nibali vijftien dagen op de Teide trainde, zette aan op 300 meter van de finish en hield Gaviria en Sagan nipt af. "Zeer waardevol", noemde hij zijn tweede seizoenszege (na ritwinst in de Ronde van Dubai). "Ze schenkt me vertrouwen in het vooruitzicht van de Tour, waar ik topspurters als Sagan en Gaviria opnieuw zal tegenkomen." (JDK)

