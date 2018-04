Colbrelli 2de "Wellens was te sterk" 12 april 2018

Sonny Colbrelli (27), de winnaar van vorig jaar, moest deze keer tevreden zijn met een tweede plaats. Omdat er vooraf wat lichte twijfels waren over zijn vorm - de Italiaan sukkelde lang met een bronchitis - had hij wel vrede met dat resultaat. "De tweede plaats is goed", zei de kopman van Bahrain-Merida. "Het is alleen jammer dat ik het vele harde werk van de ploeg niet kon afmaken. We hebben als team echt goed gekoerst en mogen trots zijn, maar Wellens was te sterk en dan kan ik me daar bij neerleggen. We wisten dat Lotto-Soudal de te kloppen ploeg zou zijn en dat hebben ze in de lokale rondes ook getoond. Gezien de sterkte van de Lotto's ben ik tevreden met mijn tweede plaats." (BA)