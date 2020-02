Exclusief voor abonnees Colassin vandaag onder het mes 10 februari 2020

Het onvermijdelijke wordt niet langer uitgesteld. Antoine Colassin (18) ondergaat vandaag een operatie aan de ligamenten van de enkel. Hij zal nadien minstens twee maanden moeten revalideren. Anderlecht hoopt hem te recupereren in de loop van de play-offs. Na de winterstop maakte Colassin onverwacht zijn debuut omdat alle andere spitsen out waren. Het jeugdproduct deed het uitstekend met drie goals in vier wedstrijden. Ook vrijdag tegen AA Gent stond hij aan het kanon. Anderlecht kijkt in eerste instantie naar Joveljic om de leemte voorin op te vullen. (PJC)