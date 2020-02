Exclusief voor abonnees Colassin scoort 3 keer in 285 minuten: slechts 7 doen beter 08 februari 2020

Antoine Colassin sloeg opnieuw toe in de zestiende minuut. Voor zijn eerste drie competitiegoals voor Anderlecht had hij 285 minuten nodig. In de geschiedenis van paars-wit waren er slechts zeven aanvallers die minder tijd nodig hadden voor hun eerste drie treffers. Hij laat Romelu Lukaku net achter zich. (JSE)