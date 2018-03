Cola uit Madagascar 17 maart 2018

Niet alleen gin, ook rum wordt steeds populairder. En dus is er van Fever-Tree - jawel, die van de betere tonic - nu ook de betere cola. Opvallend doorzichtiger dan die van de klassieke merken én met vanille uit Madagascar in de hoofdrol. De smaak doet alvast heel erg denken aan de ouderwetse 'colasnoepjes' en dringt zich minder zoet op dan verwacht. In eenzelfde glas als rum blijft deze cola subtiel op de achtergrond en voert de sterkedrank nog altijd de boventoon. Ook premium aan deze cola is de prijs: 5,25 euro voor 4 flesjes van 20 cl. Onder meer te koop bij AD Delhaize. (StV)

