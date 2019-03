Col de Turini wordt rechtvaardige rechter 16 maart 2019

De Col de Turini beslist vandaag in de koninginnenrit (181,5 km) over winst en verlies in deze 77ste Parijs-Nice. 1.607 meter hoog, 14,9 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3% en pieken tot 11%, waarmee de slotklim in het achterland van Nice maar weinig moet onderdoen voor een legendarische Alpencol als L'Alpe d'Huez. Ook de 'opwarmertjes' kunnen tellen: drie hellingen van tweede, één van derde en nog één van eerste categorie. De laatste rit zondag in en rond Nice is traditioneel kort maar krachtig, met zes beklimmingen (waaronder de befaamde Col d'Èze) gebald in 110 kilometer. De finish ligt op de Promenade des Anglais. Werk aan de winkel ook voor Thomas De Gendt in zijn jacht op ritwinst en een derde bolletjestrui. (JDK)

