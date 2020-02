Exclusief voor abonnees Cokegebruik in Vlaanderen meer dan verdubbeld 10 februari 2020

00u00 0

Het cocaïnegebruik in Vlaanderen is het laatste decennium meer dan verdubbeld. Uit cijfers van Sciensano blijkt dat 1,7% van de 15- tot 64-jarigen het voorbije jaar gesnoven heeft. Tien jaar geleden was dat slechts 0,8%. Bij jongvolwassenen (25-34 jaar) ligt dat percentage nog een stuk hoger: daar geeft 8,3% aan recent coke gebruikt te hebben. De stijging is onder meer te wijten aan de relatief lage prijs van de drugs en aan de maatschappelijke aanvaarding ervan. "Ik verstopte me vroeger op het toilet om te gaan snuiven. Vandaag lijkt het haast normaal dat er op feestjes een paar lijnen coke op tafel komen, als dessert", zegt een ex-verslaafde. De drempel ligt ook veel lager: je kan het goedje tegenwoordig bestellen via WhatsApp, waarna het aan huis geleverd wordt. (IBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis