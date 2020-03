Exclusief voor abonnees Coiffure corona 27 maart 2020

't Was even schrikken eergisteren. Eden Hazard (29) gaf een interview bij de RTBF en dat deed de Rode Duivel met een uit de kluiten gewassen baard. Hazard blijft door de coronacrisis binnen in zijn huis in Madrid. Een bezoekje aan de kapper zat er de voorbije dagen dan ook niet in. Maar gisteren was zijn vrouw Natasha de kapper van dienst. Hazard is zijn wilde manen alweer kwijt. Dat toonde de Realspeler tijdens een videochat met Ahmed Alsanawi, de kapper van de sterren in de Engelse voetbalcompetitie die ook Hazard in Madrid nog geregeld komt knippen. Ook hij scheerde trouwens zijn knikker kaal. Eerder deed Edens broer en Cercle-speler Kylian dat al en hij daagde zijn broer uit hetzelfde te doen. (TLB)

