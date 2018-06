Cofinimmo wil 155 miljoen bijtanken 21 juni 2018

Vastgoedgroep Cofinimmo wil tot 155,2 miljoen euro vers kapitaal ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Bestaande aandeelhouders genieten een voorkeurrecht. Per dertien bestaande aandelen kunnen zij één nieuw kopen. De uitgifteprijs is vastgesteld op 94,50 euro. Dat komt neer op een korting van 12,8% tegenover de laatste slotkoers. Neem je ook de dividendbetaling in rekening, dan bedraagt de korting nog 10%. De inschrijvingsperiode loopt vanaf vandaag tot en met 27 juni. Toewijzingsrechten die tijdens die periode niet worden uitgeoefend, zullen verkocht worden via een private plaatsing bij grote investeerders. Cofinimmo wil de opbrengst van de kapitaalronde gebruiken om zijn investeringen te financieren en tegelijk de schuldgraad van 45% aan te houden. De vastgoedgroep plant dit jaar immers aanzienlijk meer investeringen dan oorspronkelijk voorzien: 357,8 miljoen in totaal, tegenover de 67,7 miljoen waar het eerst van uitging.

HLN