Cofinimmo verlost van 'bruin paleis' 19 juli 2019

00u00 0

De grootste kantoorverhuurder van ons land heeft één van zijn minst gegeerde leegstaande locaties kunnen verkopen voor een mooie prijs. Cofinimmo zal later dit jaar 50 miljoen euro opstrijken voor een bruin jaren 70-paleis in het zuiden van Brussel. Volgens Cofinimmo is dat meer dan de meest recente schatting, en dus ook het bedrag waarvoor het in de boeken stond. Tot midden 2017 was daar de Belgische hoofdzetel van AXA. Zij verhuisden naar een nieuw gebouw achter het koninklijk paleis in hartje Brussel. 57.000 vierkante meter bracht zo al bijna twee jaar niets meer op. Een plan om er de Amerikaanse ambassade te vestigen - die op een steenworp ligt van waar AXA nu zit - ging niet door omdat de gemeente Watermaal-Bosvoorde het gebouw tot monument wil uitroepen. Cofinimmo verkoopt enkel zijn 'bruine probleem' en behoudt het stuk grond ernaast, waarvan het de bestemming probeert te wijzigen naar een residentiële zone. In de buurt zijn immers weinig andere kantoren, maar veel losstaande huizen met tuin.

