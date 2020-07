Exclusief voor abonnees Cofinimmo koopt nu ook Nederlands zorgcomplex 04 juli 2020

De beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinnimo blijft uitbreiden in het buitenland. Nadat hij eerder deze week de overname aankondigde van een rust- en verzorgingstehuis in Duitsland, maakte hij nu de aankoop van het zorgcomplex Residentie Moermont in Het Nederlandse Bergen op Zoom bekend. Voor het pand met 220 zorgeenheden telt hij 46 miljoen euro neer.

