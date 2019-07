Exclusief voor abonnees Cofidis praat met Verbrugghe en plukt Martin weg bij Wanty 10 juli 2019

Wanty-Gobert verliest zijn Tourkopman, de 26-jarige Fransman Guillaume Martin, volgend jaar aan Cofidis. Martin, achtste in de Ronde van Catalonië, tweede in de Ronde van Sicilië en voorts top twintig in onder meer Dauphiné, Ronde van Romandië en de Waalse klassiekers, ligt nog onder contract bij het team van Hilaire Van der Schueren, maar heeft een clausule in zijn contract staan die een transfer naar een WorldTourteam toelaat. Cofidis, op dit moment nog pro-continentaal, treedt in 2020 toe tot het hoogste niveau.

