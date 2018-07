Cofidis laat Bouhanni thuis 03 juli 2018

Cofidis doet het in de Ronde van Frankrijk, zoals verwacht, zonder spurter Nacer Bouhanni maar wel met Christophe Laporte als bepalende figuur. Bouhanni is aan een flets seizoen bezig en ligt al een tijdlang overhoop met teammanager Cédric Vasseur. "We kunnen onmogelijk twee topspurters in één en dezelfde wedstrijd uitspelen als kopman. Daarom hebben we besloten om in de Tour alles op Laporte te zetten. Bouhanni start in de Vuelta met hetzelfde statuut", argumenteert Vasseur. Onze landgenoot Dimitri Claeys krijgt wel zijn plaats in de kern, net als Edet, Herrada, Navarro, Turgis, Simon en Perez. (JDK)