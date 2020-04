Exclusief voor abonnees Coens: "Laat burgemeesters meer beslissen" 22 april 2020

Vrijdag vindt de Nationale Veiligheidsraad plaats, en als het van CD&V-voorzitter Joachim Coens afhangt, moet die anders aangepakt worden dan vorige week. Hij pleit voor een decentrale aanpak, waarbij de burgemeesters, sectoren en bedrijven zelf veel meer kunnen afwegen wat er wel en niet veilig kan. Hij wil dat de Veiligheidsraad zich beperkt tot concrete richtlijnen, rond wat bijvoorbeeld een veilige afstand is, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Aftoetsen of de ene winkel wel open kan en de andere niet: dat moet niet meer in Brussel bepaald worden." (ARA)