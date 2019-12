Exclusief voor abonnees Coens dankt voorzitterschap CD&V aan West-Vlamingen en senioren 17 december 2019

Joachim Coens heeft zijn voorzitterschap van CD&V vooral te danken aan zijn populariteit bij West-Vlamingen en bij leden ouder dan 65. Dat leert een onderzoek van de UGent dat 'De Morgen' kon inkijken. Coens haalde het bij de voorzittersverkiezingen begin deze maand met 12.101 stemmen nipt van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (11.681 stemmen). De Dammenaar scoorde in West-Vlaanderen zo overweldigend sterk dat Mahdi dat in de andere provincies niet meer kon goedmaken. Coens bleek ook de populairste bij de 65-plussers. "De traditionele CD&V-achterban heeft de doorslag gegeven", zegt UGent-onderzoeker Bram Wauters. Ook bij de 'standen', zoals Beweging.net, was Coens de winnaar. Mahdi had in de campagne kritiek geuit op de bevoorrechte relaties tussen CD&V en het christelijke middenveld. (JVH/ADB)

