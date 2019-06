Exclusief voor abonnees Coely onverwacht getrouwd 03 juni 2019

00u00 0

De 25-jarige hiphopartieste Coely is dit weekend in Dendermonde voor de wet getrouwd met haar partner Ben. Hij plaatste een foto van het huwelijk op zijn sociale media. "Ik ben klaar om voor de rest van mijn leven hand in hand te gaan met de meest geweldige vrouw ooit! Ik kan niet beschrijven hoe dit voelt, maar het is een droom die uitkomt", schreef hij bij het kiekje. Ondertussen zette hij zijn Instagram al op privé. Coely deelde online niets van het huwelijk, dus het lijkt erop dat de zangeres haar feest het liefst in alle stilte wilde vieren. (KD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis