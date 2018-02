Coely krijgt Vlaamse Cultuurprijs 28 februari 2018

00u00 0

2018 was al goed begonnen voor Coely, en nu valt ze opnieuw in de prijzen. Nadat ze twee MIA's won - in de categorieën Urban en Solo Vrouw - krijgt ze ook een Ultima Award uit de handen van minister Sven Gatz. Ze krijgt die Vlaamse Cultuurprijs omwille van haar fantastische parcours en haar unieke bijdrage aan de Vlaamse muziekindustrie. Coely wordt ook gelauwerd omwille van haar energetische liveperformances en haar 'down to earth' attitude.

HLN