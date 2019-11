Exclusief voor abonnees Codetaal voor smokkel Vietnamezen: 'Acht kippen in één paard' 14 november 2019

Een Brusselaar van Vietnamese origine heeft in de Brugse rechtbank ruim drie jaar cel gekregen voor mensensmokkel, waarvan één jaar met uitstel, en 64.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. H.T.D. werd op 30 maart opgepakt toen hij aan de E40 in Oostduinkerke tussen geparkeerde trucks liep. In z'n Volkswagen Caravelle trof de politie acht Vietnamezen aan, onder wie drie minderjarigen. "De beklaagde zei dat de slachtoffers toeristen waren", aldus de procureur. Telefonieonderzoek bracht echter aan het licht dat H.T.D. zich vaak bezighield met mensensmokkel. "Hij noemde z'n landgenoten 'kippen'. De vrachtwagens omschreef hij in z'n berichten als 'paarden'." De man zou sinds januari al veertig Vietnamezen gesmokkeld hebben. "Hij kreeg 200 euro per rit naar de kust of naar Parijs", aldus zijn advocaat, wat hij enkel deed om zijn landgenoten te helpen, klonk het. (SDVO)

