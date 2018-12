Cocquyt nieuwe nationale jeugdcoach 05 december 2018

Nicky Cocquyt gaat als jeugdcoach aan de slag bij de Belgische wielerbond. De 34-jarige ex-renner krijgt een uitgebreid takenpakket: hij wordt de nieuwe bondscoach van de nieuwelingen en junioren op de piste, hij wordt ook bondscoach van de nieuwelingen-jongens op de weg, en hij krijgt een ondersteunende rol in de fond en de sprint bij de beloften en de elite op de piste. De bond hoopt zo op "meer wisselwerking tussen beide disciplines". Gevolg van dit alles is onder meer dat Kenny De Ketele niet langer pistebondscoach is van de junioren. "Het nastreven van zijn persoonlijke ambities als atleet was niet altijd verenigbaar met de intense taak als sportief verantwoordelijke", zegt de bond. De Ketele zal ingeschakeld worden als 'expert' in specifieke disciplines. (GVS/BA)

HLN