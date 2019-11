Exclusief voor abonnees Cocoon viert 30ste verjaardag 09 november 2019

In de Brusselse Expo gaat vrijdag Cocoon van start. De grootste beurs in ons land voor decoratie en inrichting is aan haar 30ste editie toe en de organisatoren vieren dat in stijl, want ze laten een frisse wind waaien door de paleizen 4 en 8. Dat gebeurt met een grotere focus op hedendaagse trends en een samenwerking met vtwonen, dat een inspiratiehuis van 300 m² inricht. Er is ook speciale aandacht voor de wabi-sabistijl en voor de tint flesgroen. De beurs duurt vier dagen. Tickets kosten 8 euro (online) of 10 euro (kassa).