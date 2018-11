Cocktailmakers zijn de nieuwe chefs GAULT&MILLAU BEKROONT VOOR HET EERST BARS Sven Spoormakers

06 november 2018

00u00 0 De Krant Cocktailbars zijn de nieuwe sterren aan het gastronomische firmament. Toch volgens de Gault&Millau, die dit jaar voor het eerst 26 bars in zijn restaurantgids opneemt. “De link tussen gastronomie en cocktails wordt steeds inniger.”

Een primeur in de nieuwste Gault&Millau: 26 cocktailbars die een speciaal bezoek meer dan waard zijn. Vergeet de intussen voorbijgestreefde gin-tonicbars, maar denk aan plekken die je het gevoel geven dat je ergens geweldig hip zit te eten (en drinken) in Manhattan of Soho. Volgens de restaurantgids steken er drie bovenuit: Bar Burbure in Antwerpen, Botanical by Alphonse in Namen en La Pharmacie Anglaise in Brussel. "Want de link tussen gastronomie en cocktails wordt steeds inniger. Net als grote chefs hebben cocktailmakers iets speciaals: die mannen kunnen smaken combineren, waar een gewone mens niet aan denkt", zegt Marc Declerck van Gault&Millau.

"Cocktails horen steeds meer bij de totaalbeleving voor mensen die van gastronomie houden", zegt Jurgen Lijcops (43) van Bar Burbure. Op z'n 15de begon hij als afwasser in een restaurantje in Tongeren, daarna studeerde hij voor sommelier bij gerenommeerde Franse instituten. Vervolgens werkte hij bij sterrenrestaurants als Slagmolen (**) in Opglabbeek en Bruneau (***) in Brussel, voor hij zijn eigen zaak The Glorious opende op het Zuid in Antwerpen. Twee jaar geleden startte hij in een pand tegenover zijn restaurant: Bar Burbure. "We merkten dat mensen liever niet de hele avond in hetzelfde restaurant bleven. Ze willen verschillende dingen op één avond - een cocktail als aperitief in een zaak met een eigen stijl, daarna lekker eten en tot slot nog een afzakkertje ergens anders."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN