Cocktailballetjes 11 augustus 2018

00u00 0

Stop eens een cocktail in je mond. Snoepjesfabrikant Lutti nam dat zeer letterlijk met de 'cocktail balls'. Zij goten de drie populaire cocktails mojito, spritz en piña colada in een piepklein balletje dat je gewoon in de mond moet laten smelten. Al na een minuutje of twee komt de poederkern vrij om zo je smaakpapillen een cocktailgevoel te geven. Al lukte dat het best met de Spritz-bonbons. Minpunt: zodra die poederkern is opgelost, zit je enkel nog met een iets te plastic-achtige, smakeloze bonbon in de mond en kan je die beter meteen uitspuwen. Prijs per zakje van 120 gram: 2,04 euro. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN