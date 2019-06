Coca-Cola wil élk flesje recycleren en begint in België PhG

03 juni 2019

05u00 4 De Krant Drankenfabrikant Coca-Cola wil over zes jaar al zijn verpakkingen inzamelen en recycleren. Om dat te bereiken komt het bedrijf met een uitdagende oproep: koop geen Coca-Cola als je ons niet helpt recycleren. Van alle markten in de wereld komt de Belgische als eerste aan de beurt.

Deze zomer zullen 630 miljoen flessen en blikjes van Coca-Cola de boodschap 'Together help us recycle' dragen. De drankengigant gaat dit jaar géén wedstrijden organiseren, zoals andere jaren, maar zet zijn gigantische marketingmachine in om de afvalberg terug te dringen. "De eerste fase begint vandaag", klinkt het bij Coca-Cola. "We willen de consumenten wakker schudden en aan het denken zetten. Daarna gaan we hen vragen om ons te helpen recycleren."

Voorbeeldig

De aanzet wordt gegeven op de zomerfestivals. "We komen met een speciaal, 100% gerecycleerd flesje naar de festivals. We beginnen op Graspop. De boodschap is: naar dit soort flesjes willen we gaan, en als jullie goed recycleren, is dat mogelijk. Plastic moet in de toekomst geen afval meer zijn, maar een grondstof."

Belgen horen nu al bij de meest voorbeeldige sorteerders ter wereld. "85% van onze plastic verpakkingen komt terug via de blauwe zak. Dat is heel goed, maar nog niet goed genoeg", zegt Eva Lefevre van Coca-Cola. "In 2025 moet 100% van onze verpakkingen terugkomen om gerecycleerd te worden. We willen niet dat onze flessen en blikjes op de grond belanden. Ook als je aan het tankstation of op de festivalweide bent, moet je ervoor zorgen dat je blikje of flesje terugkeert voor recyclage."

België wordt de proeftuin voor de internationale drankengigant. Later zal het project naar andere landen uitgebreid worden. "Elk flesje moet opnieuw een flesje worden. Dat kunnen we niet alleen. We willen de bekendheid van ons merk gebruiken om de mensen aan te sporen het nog beter te doen", aldus Lefevre.

Niet alleen moeten over zes jaar álle verpakkingen gerecycleerd worden. "We willen ook dat elke plastic fles die bij ons vertrekt, tegen dan uit minstens 50% gerecycleerd materiaal gemaakt is. Nu is dat 26%. We mikken dus op een verdubbeling. Met die 100% gerecycleerde festivalfles willen we aantonen dat het ons menens is." (PhG)