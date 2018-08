Coca-Cola investeert in sportdrankje van Kobe Bryant 16 augustus 2018

Drankengigant Coca-Cola heeft een minderheidsbelang genomen in het sportdrankenmerk BodyArmor, waarvan de voormalige basketbalspeler Kobe Bryant één van de eerste aandeelhouders was. Coca-Cola wil zo de concurrentie aangaan met de bekende sportdrank Gatorade, dat in handen is van grote concurrent PepsiCo. "Bedankt Gatorade, wij nemen het nu over", schrijft Bryant op Twitter. Dat illustreert perfect hoe BodyArmor populair probeert te worden bij het grote publiek. Het sportdrankenmerk werkt met aandeelhouders die tegelijk ook ambassadeurs zijn en wereldwijd hun fanbasis aanspreken. Kobe Bryant is de derde grootste aandeelhouder van het bedrijf. Ook basketbalspeler James Harden, de beste speler van het afgelopen NBA-seizoen, is zo'n aandeelhouder-ambassadeur. De ambitie is om zo weer terrein te winnen op de markt voor sportdranken. Coca-Cola had met Powerade al een sportdrank in huis, maar daarmee bleek het niet opgewassen tegen Gatorade. Ook de frisdrankenverkoop op de thuismarkt valt terug, waardoor het voor de drankengigant des te belangrijker is zijn portefeuille te diversifiëren.

