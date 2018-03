Coca-Cola brouwt eerste drankje met alcohol 08 maart 2018

00u00 0

Frisdrankengigant Coca-Cola is van plan om een eerste alcoholisch product op de markt te brengen, een primeur in de 126-jarige geschiedenis van het bedrijf. Het gaat om een zogenaamd Chu-Hi-drankje voor de Japanse markt. Het bruisende brouwsel, op smaak gebracht met een vleugje shochu - een gedistilleerde drank op basis van rijst, bruine suiker en zoete aardappel - is er populair bij vrouwen. Het alcoholgehalte schommelt tussen de 3 en 8%. Het is weinig waarschijnlijk dat de alcopop ook in andere landen verkocht zal worden. The Coca-Cola Company heeft haar assortiment de laatste jaren al uitgebreid met water en thee, omdat het klantengedrag gewijzigd is. De markt van Chu-Hi-drankjes groeit met 5% per jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN