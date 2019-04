Exclusief voor abonnees Cobbaut wéér niet in de selectie 04 april 2019

't Wordt alweer supporteren vanuit de tribune. Elias Cobbaut zit opnieuw niet in de selectie. De linksachter maakt absoluut geen deel uit van de plannen van Fred Rutten. In de entourage van de speler denkt men stilaan hardop na over een vertrek in de zomer, er zijn ook al gesprekken geweest met de directie. Cobbaut hoopt dat zijn gebrek aan speelminuten hem straks niet het EK voor beloften in Italië kost. Ook Yevhen Makarenko moet zijn voetbalschoenen vanavond niet meenemen, hij is er evenmin bij. Sebastiaan Bornauw viert wel zijn rentree bij de achttien. Adrien Trebel wordt in de basis verwacht. (PJC)