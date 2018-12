Cobbaut haakt ziek af 14 december 2018

De emoticons op Instagram spraken boekdelen. Elias Cobbaut moest in laatste instantie afhaken voor Dinamo Zagreb omdat hij zich ziek voelde. Een tegenvaller voor de linkerflank, die een reële kans had om zijn rentree te vieren bij het eerste elftal na maanden blessureleed. Cobbaut is meteen ook twijfelachtig voor Cercle Brugge op zondag. (PJC)