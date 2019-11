Exclusief voor abonnees Coating kan miljarden liter wc-water per dag uitsparen 30 november 2019

Ze zijn berucht: de zogeheten 'rem-sporen' die in het toilet achterblijven na een grote boodschap. Onderzoekers van de Amerikaanse staatsuniversiteit in Pennsylvania hebben zich op wetenschappelijke wijze over het probleem gebogen, wat resulteerde in een coating die je in de toiletpot kunt spuiten zodat er haast niets aan de wanden blijft plakken. De LESS-coating (liquid-entrenched smooth surface) stoot zowel vuil als kleverige substanties en bacteriën af.

