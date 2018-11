Coalitie met De Wever verdeelt socialisten 21 november 2018

Dat sp.a in Antwerpen in zee wil gaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever verdeelt de socialisten. Voorzitter John Crombez steunt de keuze van de Antwerpse afdeling: "Ofwel blijf je zeggen dat het allemaal niet goed is, ofwel ga je het gesprek aan om op cruciale punten voor verandering te zorgen." Andere sp.a'ers zien in de samenwerking vooral een struikelblok voor de verkiezingen in mei. "Hoe kunnen wij het gezicht van het alternatief zijn als je intussen zoete broodjes bakt met Bart De Wever himself? Voor Groen is dit een godsgeschenk", zegt een partijtopper. Oud-voorzitter Bruno Tobback zegt dat alles afhangt van het bestuursakkoord waarmee de Antwerpse afdeling buitenkomt. "Als Bart De Wever moet toegeven dat de socialisten betere ideeën hebben dan hij, zal ik de coalitie toejuichen. Als ze buitenkomen met hun broek op de enkels, hebben we een probleem binnen de partij." (IVDE)

